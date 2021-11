Republica Moldova a recepționat un alt lot de 32.760 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech

14:10

FIFA a anunțat candidații pentru gala The Best! 11 fotbaliști luptă pentru trofeul suprem FIFA a anunțat candidații pentru premiile care vor fi acordate la gala The Best 2021, în data de 17 ianuarie 2022. Experți din fotbalul masculin și feminin au stabilit candidații pentru următoarele trofee individuale: cel mai bun fotbalist, cea mai bună fotbalistă, cel mai bun antrenor din fotbalul masculin, cel mai bun antrenor din fotbalul feminin, cel mai bun portar din fotbalul masculin și cel mai bun p...