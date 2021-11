Xi Jinping l-a invitat pe „bunul său prieten” Putin la Jocurile Olimpice de Iarnă, deși Rusia are interdicție de a participa

07:00

Actorul Yeong-su Oh, în vârstă de 77 de ani, este cel mai bătrân jucător din Squid Game – Jocul Calamarului. Într-un interviu acordat, recent, emisiunii sud-coreene „How do I play”, Yeong-su Oh a făcut o serie de dezvăluiri care au uimit, transmite SafeNews.md cu referire la realitatea.net. A fost luat prin surprindere de valul uriaș de popularitate pe […] Articolul Jucătorul 001 din Squid Game a făcut dezvăluiri uimitoare la 77 de ani apare prima dată în SafeNews.