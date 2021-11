Proteste la la Istanbul și la Ankara: Oamenii cer demisia guvernului, nemulțumiți de nivelul de trai (VIDEO)

17:10

ZIPHOUSE Fashion Hub - o platformă creativă și inovatoare care urmărește să modeleze viitorul industriei modei din Republica Moldova, a organizat evenimentul anual Moldova In Fashion Conference pe 19 noiembrie curent, ajuns la cea de-a 6-a ediție. Sub genericul „Fashion`s New Frontiers – Sustainability and Virtual World”, conferința a reunit șapte experți internaționali care au împartășit tendințele globale de dezvoltare sustenabilă a modei.