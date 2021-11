Ibrahmovici vorbește despre cum e să fii fotbalist la 40 de ani

Zlatan Ibrahimovici, 40 de ani, intervievat în The Guardian, mai crede în calificarea în „optimile” Ligii Campionilor, deși AC Milan are un singur punct după patru meciuri în grupe: „Cât timp am obiective și adrenalină, merg mai departe. Pentru mine suferința este ca și cum ai lua micul dejun”, transmite SafeNews.md cu referire la gsp.ro. Ibrahimovici a prefațat […] Articolul Ibrahmovici vorbește despre cum e să fii fotbalist la 40 de ani apare prima dată în SafeNews.

