O femeie din New York a aflat din întâmplare că măsuța de cafea pe care o folosea de 45 de ani este o comoară: „Uite, e mozaicul tău”

Un mozaic roman cu o valoare inestimabilă, comandat de împăratul Caligula pentru una din navele sale, a fost folosit timp de 45 de ani ca măsuță de cafea într-un apartament din New York, relatează The Guardian. Dario Del Bufalo, un expert italian în piatră și marmură antică, a povestit cum a descoperit mozaicul din întâmplare. S-a […] Articolul O femeie din New York a aflat din întâmplare că măsuța de cafea pe care o folosea de 45 de ani este o comoară: „Uite, e mozaicul tău” apare prima dată în SafeNews.

