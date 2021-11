Cutremur de magnitudine însemnată lângă R. Moldova: Activitatea seismică

03:30

Președintele României a ținut să mulțumească medicilor din Republica Moldova care au luptat alături de colegii români în pandemie. Declarația a fost făcută cu ocazia vizitei președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, la București. „Am avut în acest an un dialog bilateral extrem de intens, pe toate palierele. Am avut discuții deosebit de fructoase. Cum am […] Articolul Iohannis mulțumește Moldovei pentru ajutorul în lupta împotriva COVID apare prima dată în SafeNews.