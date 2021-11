Sindicaliștii cer majorarea salariilor, urmare a creșterii tarifelor și prețurilor

11:30

Platforma DA regretă că a participat la promovarea Maiei Sandu și PAS, care au monopolizat puterea. Despre aceasta unul dintre liderii Platformei, ex-deputatul Inga Grigoriu, a scris pe rețelele de socializare. „Regretăm. Nu am avut experiență politică. Credeam că această gagică chiar vrea binele acestui pământ necăjit. Am greșit. Nu am înțeles câtă “armată” cointeresată […]