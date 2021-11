Tu știi care sunt beneficiile sportului? Antrenoarea Cristina Onofrei vine cu recomandări prețioase (Video)

15:10

Fanii The Motans au așteptat cu nerăbdare această zi. Denis Roabeș a lansat astăzi o nouă melodie. Intuiția ne spune că va fi un hit. „În Golul Tău" este una dintre cele mai sincere si autentice scrisori de dragoste pe care, cu siguranță, mulți dintre noi am vrut să o transmitem persoanei iubite. Versurile piesei