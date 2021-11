Meteo pe 24-11-2021

12:00

Bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în 2022, va fi cu 700 de milioane de lei mai mare, decât în acest an. Potrivit Legii bugetului de stat - 2022, aprobat de Guvernul Gavrilița săptămâna trecută, pentru anul viitor, pentru MAI s-au alocat 3,7 miliarde de lei, în comparație cu 3 miliarde, cât era în acest an. Сообщение Pentru 2022, Guvernul PAS a alocat pentru MAI cu aproape un miliard de lei mai mult, decât în acest an появились сначала на Accent.