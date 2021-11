„Alegeri” fără opoziție în stânga Nistrului

10:50

În Bulgaria are loc turul de balotaj al alegerilor prezidențiale în care actualul președinte, Rumen Radev este favoritul clar. Radev a ratat alegerea din primul tur, obținând săptămâna trecută puțin sub 50%. Radev a câștigat atunci 49% din voturi, față de 23% pentru Anastas Gerdzhikov, rectorul Universității din Sofia.