Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ
TVC, 22 noiembrie 2021 23:10
Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил «Известиям» профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов, пишет ria.ru. Артистка пострадала во время пожара в своей квартире. Как отметил хирург, состояние Хлебниковой улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм. «Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем […] Сообщение Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ появились сначала на TV6.
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Acum 2 ore
23:10
Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил «Известиям» профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов, пишет ria.ru. Артистка пострадала во время пожара в своей квартире. Как отметил хирург, состояние Хлебниковой улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм. «Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем […] Сообщение Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ появились сначала на TV6.
Acum 12 ore
12:30
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi. Moderatoarea, Victoria Pietraru discută astăzi cu expertul în drept constituțional, Vitalie Catana și politologul, Corneliu Ciurea despre rezultatele și eșecurile guvernării. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 15.11.2021 появились сначала на TV6.
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Mirele de astăzi, Iurie, nu a mai avut până acum o relație de lungă durată. Zice că oamenii îl plictisesc foarte repede. Și ce ne facem dacă, de această dată, se vor plictisi miresele de dânsul? Îi va ajunge oare fler și carismă ca să le farmece în această seară, aflați în noua ediție a […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 21.11.2021 появились сначала на TV6.
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10:00
Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, пришла в себя. Ее сняли с аппарата ИВЛ, сообщает StarHit, пишет korrespondent.net. Состояние артистки – стабильно тяжелое, у нее держится температура в районе 38,5 °С. По информации издания, Марина не может самостоятельно принимать пищу из-за ожога дыхательных путей второй степени, ее вводят через специальный зонд. Она находится в сознании […] Сообщение СМИ: Марина Хлебникова пришла в себя после пожара появились сначала на TV6.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
В Кишиневе тариф на отопление вырастет до 1772 леев за гигакалорию. На заседании 20 ноября Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) одобрило запрос компании Termoelectrica, пишет newsmaker.md. Согласно решению НАРЭ, стоимость отопления, подаваемого потребителям, увеличится на 650 леев/Гкал — до 1772 леев/Гкал (без учета НДС). Новый тариф будут применять с 1 ноября. Как отметили в […] Сообщение В Кишиневе тариф на отопление вырастет на 58%. НАРЭ одобрило запрос Termoelectrica появились сначала на TV6.
19 noiembrie 2021
22:50
Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе в России, жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пишет РИА Новости. Первые сообщения о неполадках появились после 19:50 мск. На сбои жалуются пользователи из США, где в основном сообщается об ошибках в работе […] Сообщение В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой появились сначала на TV6.
18 noiembrie 2021
22:20
Парламент отправил в отставку Руслана Флоча с должности директора Национального центра по борьбе с коррупцией, дав неудовлетворительную оценку деятельности возглавляемого им ведомства. Решение было принято голосами 55 депутатов. Сообщение Парламент отправил в отставку Руслана Флоча с должности директора НЦБК | VIDEO появились сначала на TV6.
17 noiembrie 2021
16:20
Илан Шор: Вина за катастрофическое положение дел в стране лежит на Майе Санду. Она обманула ожидания людей | VIDEO # TVC
Республика Молдова оказалась в руках лживых и некомпетентных людей, жаждущих власти и не способных руководить. Они издеваются над верховенством закона, играют жизнями и здоровьем граждан, разрушают экономику и даже то немногое оставшееся, что было сделано до них. А вина за катастрофическое положение дел лежит, в первую очередь, на главе государства. С такими заявлениями выступил председатель партии "ШОР" Илан Шор по прошествии года со дня избрания Майи Санду на должность президента страны. Сообщение Илан Шор: Вина за катастрофическое положение дел в стране лежит на Майе Санду. Она обманула ожидания людей | VIDEO появились сначала на TV6.
16 noiembrie 2021
18:20
Инвесторы компании заявили, что она ввела общественность в заблуждение о своих алгоритмах и скрыла информацию об их вероятном вреде, пишет korrespondent.net. В штате Огайо, США, прокуратура подала судебный иск против компании Meta, основывающейся на показаниях обличительницы Фрэнсис Хауген и опубликованных ею документах. Об этом заявил прокурор штата Дэйв Йост, сообщает CNN во вторник, 16 ноября. […] Сообщение Против Meta подали иск на $100 млрд появились сначала на TV6.
15 noiembrie 2021
15:30
Представители компании "Термоэлектрика" направят 15 ноября в Национальное агентство по регулированию в энергетике заявку на повышение тарифа на тепло. Информацию нашему телеканалу подтвердил генеральный директор предприятия Вячеслав Ени, отметив, что подробности будут представлены позднее. При этом он уточнил, что тариф увеличится меньше, чем на 60 процентов- как ранее заявлял министр труда Марчел Спатарь. Сообщение «Термоэлектрика» направит в НАРЭ заявку на повышение тарифа на отопление | VIDEO появились сначала на TV6.
12:30
TV6 lansează cel de-al doilea sezon al emisiunii „Oameni pentru Oameni», ca urmare a mai multor solicitări parvenite din partea telespectatorilor noștri fideli. În continuare, urmăriți o retrospectivă, în cadrul căreia veți revedea istoriile relatate în primul sezon al proiectului și ajutorul semnificativ oferit acestora din partea echipei noastre. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 12.11.2021 появились сначала на TV6.
11:40
Mireasa de astăzi, Tamara, timp de trei ani a locuit împreună cu fostul său iubit, iar acesta o ținea ca pe palme și-i îndeplinea orice moft. Cu timpul însă Tamara a înțeles că nu-l mai iubește. Cât de sinceră va fi astăzi și dacă îi va reuși să înțeleagă cine dintre cei trei miri îi […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 14.11.2021 появились сначала на TV6.
13 noiembrie 2021
13:40
Маленькую рептилию нашли в центре Киева. Зоолог считает, что животное пытались лечить, но оно умерло, пишет korrespondent.net. Жительница Киева обнаружила на клумбе в центре города крокодила, сообщает ТСН. Отмечается, что женщина приняла его за игрушку и поставила на пенек, но прохожие заподозрили, что это мертвая рептилия и обратились к зоологу. «Это не игрушка, это мертвое […] Сообщение Киевлянка обнаружила на клумбе крокодила | VIDEO появились сначала на TV6.
00:00
Крупнейшие подземные газовые хранилища (ПХГ) «Газпрома» в Европе — Rehden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии — начали пустеть и так и не перешли в режим интенсивной закачки. Сейчас запасы там находятся на критически низком уровне, несмотря на поручение президента интенсивно пополнять европейские хранилища после того, как будут заполнены российские, пишет lenta.ru. По данным […] Сообщение Хранилища «Газпрома» в Европе начали пустеть появились сначала на TV6.
12 noiembrie 2021
18:50
Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины от правящей фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько сообщила, что увиделась с политиком и заявила, что он не прекратил голодовку, пишет РИА Новости. Ранее в пятницу Ясько заявила, что ее четвертый день не пускают в тюрьму для посещения политика. Более месяца назад он начал голодовку, в понедельник […] Сообщение Саакашвили не прекратил голодовку, сообщила его девушка появились сначала на TV6.
10 noiembrie 2021
12:00
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии коронавируса при условии, если система здравоохранения не будет перегружена. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью La Vanguardia. «Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет […] Сообщение ВОЗ назвала условие объявления окончания COVID-пандемии появились сначала на TV6.
10:00
Серьезное ДТП с участием двух легковых машин произошло в столице на пересечении улиц Когэлничану и Пyшкина. Фото с места инцидента было опубликовано в социальной сети facebook в группе «Кишинёв в теме«. По сделанным очевидцем фото видно, что в результате ДТП были повреждены обе машины, одна из них и вовсе влетела в дом, расположенный рядом с проезжей частью. […] Сообщение Авария в столице: Одна из машин влетела в здание появились сначала на TV6.
9 noiembrie 2021
23:30
Цены на газ снижаются на фоне новостей о росте поставок российского газа через Украину и Польшу, пишет korrespondent.net. Цена на природный газ в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $840 за 1 тыс. кубометров. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в […] Сообщение Цена на газ в Европе за день упала почти на 12% появились сначала на TV6.
11:20
Смотрите на TV6 MD новый выпуск программы «Герой нашего времени». В гостях — исполнительный директор SBC, тренер по презентациям — Екатерина Нисенбоим! Знакомьтесь, Екатерина Нисенбойм. Родилась 6 июля 1986 в Кишиневе. Екатерина гордится тем, что является Создателем и продюсером проекта MamaPapa Forum, который проводится сейчас в Молдове, Украине, России и Латвии. В этом году в […] Сообщение ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ | ЕКАТЕРИНА НИСЕНБОЙМ появились сначала на TV6.
10:50
Astăzi, într-o ediție specială, în care sărbătorim 3 ani de TV6, vom surprinde participanții emisiunii și vom da vestea cea mare despre cel mai așteptat premiu al anului! Este momentul, când ne vom bucura și noi de surprize din partea eroilor proiectului. Nu rata o ediție specială a emisiunii „Hai să ne căsătorim”, plină de […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 07.11.2021 появились сначала на TV6.
6 noiembrie 2021
10:40
Еще 10 октября в желудок Милошу Земану ввели питательный зонд для кормления – так называемый PEG, пишет korrespondent.net. Президент Чехии Милош Земан страдает хроническим циррозом печени. Об этом сказал член медконсилиума по наблюдению за здоровьем главы государства хирург Павел Пафко, сообщило накануне издание České noviny. «У господина президента хроническая болезнь печени. Конкретно – цирроз печени. […] Сообщение Стал известен диагноз президента Чехии появились сначала на TV6.
2 noiembrie 2021
22:20
Политический кризис за Прутом усугубляется. Николае Чукэ сложил с себя полномочия назначенного премьер-министра. Решение отказаться от попыток сформировать правительство Румынии было принято им утром 2 ноября, после того, как стало ясно, что он не получит поддержки парламента для формирования правительства меньшинства. Сообщение Партия AUR начала сбор подписей за прекращение полномочий президента Клауса Йоханниса | VIDEO появились сначала на TV6.
19:10
Федеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении экс-президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини. Как сообщила во вторник прокуратура, они обвиняются в том, что незаконно устроили выплату со стороны ФИФА 2 млн франков (около $2,2 млн) в пользу Мишеля Платини, пишет […] Сообщение Прокуратура Швейцарии предъявила обвинения в мошенничестве Блаттеру и Платини появились сначала на TV6.
12:30
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi. Moderatoarea, Victoria Pietraru va discuta cu medicul pediatru, Mihai Stratulat și șeful interimar al Direcției sănătate Chișinău, Boris Gîlca despre gravitatea situației epidemiologice și scenariile de mai departe. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 01.11.2021 появились сначала на TV6.
1 noiembrie 2021
15:50
Republica Moldova nu a ajuns deocamdată la un numitor comun cu Gazprom privind semnarea unui nou contract de livrare a gazelor. Cum este gestionată situaţia în prag de iarnă și care sunt scenariile de mai departe ne va spune astăzi expertul energetic, Sergiu Ungureanu și cu juristul, Ghenadie Vaculovschi. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 25.10.2021 появились сначала на TV6.
14:50
Astăzi, în ediția exclusivă a emisiunii, interpreta Tatiana Heghea va apărea în rol de pețitoare. Vedeta o va însoți pe Elena, „regina benzinăriei”, prin labirintul dragostei, în căutarea unui prinț cu un salariu de cel puțin 2.000 de euro. Sfaturile interpretei, dar și surprizele candidaților fac deliciul acestei seri. Nu rata o ediție specială a […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 31.10.2021 появились сначала на TV6.
09:00
Инцидент произошёл в воскресенье утром. Сотрудники тюрьмы предотвратили попытку самоубийства. Как пишет deschide.md, 29-летний мужчина попытался вскрыть вены. Его спасли. Жизнь заключённого вне опасности. aif.md Сообщение Попытка самоубийства в пенитенциаре “Крикова” появились сначала на TV6.
29 octombrie 2021
23:30
Экс-депутат Андриан Канду подал в отставку с поста председателя партии Pro Moldova. Вместе с ним об уходе объявил генсекретарь формирования Владимир Чеботарь. На заседании 29 октября Национальный политический совет партии избрал исполняющего обязанности лидера Pro Moldova, пишет newsmaker.md. Как сообщили в пресс-службе формирования, новое руководство Pro Moldova изберут на заседании конгресса партии. До тех пор […] Сообщение Андриан Канду ушел с поста председателя партии Pro Moldova появились сначала на TV6.
28 octombrie 2021
23:50
Компания Facebook меняет название на Meta. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг на презентации Facebook Connect, пишет meduza.io. Он также представил новый логотип компании. #BREAKING Facebook is now «Meta» «Now we have a new North Star,» CEO Mark Zuckerberg says. «From now on, we are going to be Metaverse first, not Facebook first,» pic.twitter.com/Yj6N0LDus5 […] Сообщение Компания Facebook изменит название на Meta появились сначала на TV6.
23:00
Тема газового кризиса накалила атмосферу на заседании мунсовета Кишинева: Иона Чебана обвинили в популизме | VIDEO # TVC
Тема газового кризиса накалила атмосферу и на заседании Кишиневского муниципального совета. Спокойно начатая дискуссия на тему подключения жилых домов к отоплению переросла во взаимные обвинения. Некоторые советники начали упрекать примара Кишинева в популизме после того, как тот заявил, что в то время, как люди замерзают в квартирах, во многие государственные учреждения тепло поступает. Бывший исполняющий обязанности примара Руслан Кодряну также на своей странице в социальной сети выступил с обвинениями в адрес градоначальника. Сообщение Тема газового кризиса накалила атмосферу на заседании мунсовета Кишинева: Иона Чебана обвинили в популизме | VIDEO появились сначала на TV6.
25 octombrie 2021
15:40
Генеральный директор комбината хлебобулочных изделий "Франзелуца" Борис Андрос подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Сообщение Директор комбината «Франзелуца» подал в отставку | VIDEO появились сначала на TV6.
13:50
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi. Moderatoarea, Victoria Pietraru va discuta cu vicepreședintele Partidului ”ȘOR”, deputatul, Marina Tauber, care este candidat înaintat la alegerile locale din municipiu Bălți. Să urmărim ce a determinat-o să se implice în cursa electorală, dar și care sunt prioritățile în cazul în care va ajunge în funcția […] Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 22.10.2021 появились сначала на TV6.
12:30
Mereu tânăr la chip și la suflet, Anatol, eroul de astăzi, este un pensionar activ și energic. A cutreierat lumea, a muncit în Germania, Turcia, Italia, Rusia… însă mereu a revenit acasă. Chiar dacă este poliglot, a iubit doar în limba maternă. Tot după dragoste a venit la emisiune, iar dacă și-a găsit-o sau nu, […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 24.10.2021 появились сначала на TV6.
23 octombrie 2021
13:20
После переливания крови состояние здоровья Саакашвили стабилизировалось, но врач настаивает не его переведении в больницу, пишет korrespondent.net. Задержанному в Грузии бывшему президенту Михеилу Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме, его состояние здоровья стабилизировалось. Об этом сообщил в субботу, 23 октября, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, пишет Интерфакс. «Один из параметров анализа крови у Саакашвили был […] Сообщение Саакашвили сделали переливание крови появились сначала на TV6.
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