Cum să protejezi culturile de îngheț folosind fertilizatori naturali

Adapostul pentru pasari trebuie sa intruneasca anumite conditii, pentru ca galinaceele sa fie in siguranta si sa aiba conditiile necesare unei dezvoltari armonioase si sanatoase. Confortul acestora asigura o buna productie de oua, in cazul pasarilor ouatoare, si o greutate optima a celor pentru carne, inclusiv in perioadele reci ale anului. In continuare, afli care […]