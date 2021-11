INSP: 23 de accidente rutiere cu tamponarea pietonilor au avut loc săptămâna trecută

14:00

Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru și Film „ClassFest” are loc în anul curent cu o întârziere de șapte luni, din cauza situației epidemiologice prin COVID-19. Inițial evenimentul a fost planificat să aibă loc în aprilie. Tot din cauza pandemiei, al doilea an consecutiv, festivalul este dedicat filmului, deși conceptul evenimentului prevede că un an „ClassFest” este festival de film, iar următorul – festival de teatru. Despre aceasta a anunțat luni, 22 noiembrie, Victoria Melnic, rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice de la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă. Cea de-a X-a ediție a Festivalului „ClassFest” are loc la Chișinău în perioada 22-30 noiembrie, transmite IPN.