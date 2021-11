Un moldovean căutat de Interpol a fost extrădat din Cehia

13:45

Pentru o capitală mai verde. Cu acest crez au ieșit zeci de persoane la sădit copaci, o campanie lansată de Primăria Chișinăunși susținută de zeci de organizații. Potrivit primarului general Ion Ceban, această campanie va continua, iar toți doritorii sunt invitați în teren. „Vreau să accentuez încă o dată în plus că anul trecut am […] Articolul Ceban are ca scop de a ajunge la 100 de mii de arbori plantați apare prima dată în abcnews.