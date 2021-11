Amplasarea celor două puncte mobile pentru vaccinare contra Covid-19

14:30

În contextul pandemiei Covid, municipalitatea rămâne consecventă pe măsuri de prevenire a bolii și vaccinare a locuitorilor. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban, care afirmă că se observă o dinamică a vaccinărilor. „În ultima săptămână în municipiu am înregistrat circa 7000 de noi vaccinări, în creștere. În weekend-ul trecut am demarat maratonul de […]