Sex, droguri, mult pop și multă libertate în muzica de limbă rusă din anii ‘90

18:20

Titlul hotelului de la cea mai înaltă altitudine, oferit de Cartea recordurilor Guiness, aparține hotelului “Everest View”. Acesta se află la altitudinea de 3880 de metri, deasupra orașului Namce Bazar. A fost construit de o companie niponă, are 12 camere, iar prețul pentru o noapte începe de la 200 de dolari. Turiștii care sunt afectați […] The post Noaptea petrecută în cort la altitudinea de șase mii de metri și hotelul de la patru mii. Istoriile expediției MyEverest appeared first on Moldova.org.