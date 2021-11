Calm și fără incidente majore. CEC informează cum decurge votarea în cele 15 localități și câte încălcări s-au atestat

20:40

Chiar dacă se apropie perioada sărbătorilor de iarnă, șefa statului, Maia Sandu, nu și-a planificat o vacanță. Motivul ar fi că are multe de făcut acasă, în Republica Moldova. Mai mult, președinta țării susține că pe parcursul unui an de mandat, și-a luat în total o săptămână de vacanță. Declarațiile au fost făcute în cadrul […] Articolul VIDEO Maia Sandu și vacanțele! Cât concediu a avut președinta într-un an de mandat apare prima dată în Realitatea.md.