Inaugurarea Stadionului din orașul Nisporeni

Premierul Natalia Gavrilița va efectua o vizită oficială la Londra, în perioada 15-16 noiembrie, cu ocazia desfășurării „Zilei Pieței de Capital din Moldova”, la sediul Bursei de Valori din capitala Marii Britanii. Natalia Gavrilița va participa la ceremonia de deschidere –„Ring the bell”, luni dimineața, la ora 8.00 (ora locală),... The post Premierul pleacă în Marea Britanie appeared first on Portal de știri.