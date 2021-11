Ceban: Ieri au fost alese zeci de locații în toate sectoarele unde au fost sădiți zeci de mii de puieți

13:00

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat sancțiunea complementară sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru Partidul Politic „NOI” și Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii. Potrivit unui comunicat de presă, CEC a aplicat repetat sancțiunea sub formă de avertisment concurentului electoral Partidul Politic „NOI” pentru neprezentarea raportului privind finanțarea campaniei electorale la alegerile [...] The post CEC a aplicat sancțiuni: Două partide politice, lipsite de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de șase luni appeared first on politics.md.