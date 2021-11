Recomandare de carte pentru orice vârstă! De ce mai avem nevoie de povești? „Povestea fără sfârșit” privită din alt unghi!

14:50

Zi de zi ne lăsăm influențați de părerile celor din jur fie că sunt prieteni, bloggeri, jurnaliști, oameni politici sau fețe bisericești. Opinia lor ne face să ne schimbăm viziunile sau gândurile. Am decis să vedem în cine populația are cea mai mare încredere și de ce. În această ediție de vox, am aflat că […] Articolul „EAîntreabă” în ce persoană publică au încredere oamenii: Maia Sandu, Igor Dodon și Anișoara Loghin (Video) apare prima dată în ea.md.