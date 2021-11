Președintele Maia Sandu va efectua marți o vizită oficială la București

16:00

Starul naţionalei Olandei, acuzat de tentativă de omor! Fotbalistul riscă ani grei de închsioare Quincy Promes a fost pus sub acuzaţie de tentativă de omor, în urma unei altercaţii ce a avut loc acum aproape un an. Quincy Promes, fostul star al lui Ajax şi al naţionalei Olandei, riscă ani grei de înschisoare în urma unui eveniment ce a avut loc în decembrie 2020. La o reuniune de familie, actualul fotbalist de la Spartak Moscova şi-a atacat un văr, cu cuţitul, şi l-a înjunghiat undeva sub genunc...