Compensațiile și majorările de pensii, salarii și alocații sociale vor acoperi rata inflație de 14% (premierul Natalia Gavrilița)

08:40

Născută în Chișinău la 9 februarie 2001. Studii: Instituția Publica Liceul Teoretic Spiru Haret și Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Specializarea: Leadership of the public sector Acum 4 ani, la ora de Educație Civică, domnul Victor Ambroci ne anunța că avem la dispoziție o săptămână pentru a scrie un jurnal urmărind modelul „Jurnalului Săptămânal la Europa Liberă”. Am continuat să scriu și după acel exercițiu, și în această săptămână...