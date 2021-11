Cum se construiește drumul de la Slobozia Mare: banii s-au terminat tocmai acolo unde erau lucrările mai avansate

04:20

Miercuri, la Bursa de la New York, preţurile pentru contractele cu livrare în luna martie au crescut cu 4,6%, până la 2,3475 dolari pentru o livră (0,45 kilograme), cel mai ridicat preţ înregistrat după luna ianuarie 2012. Este vorba de un preţ aproape dublu faţă de cel înregistrat în urmă cu un an. În plus, […] Articolul Prețuri uriașe. Cafeaua arabica este tot mai SCUMPĂ apare prima dată în Bani.md.