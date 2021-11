В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

23:50

Компания Facebook меняет название на Meta. Об этом заявил ее основатель Марк Цукерберг на презентации Facebook Connect, пишет meduza.io. Он также представил новый логотип компании. #BREAKING Facebook is now «Meta» «Now we have a new North Star,» CEO Mark Zuckerberg says. «From now on, we are going to be Metaverse first, not Facebook first,» pic.twitter.com/Yj6N0LDus5