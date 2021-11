„Nu guvernul crește prețurile”. Maia Sandu, la un an de mandat prezidențial

18:00

Cele mai vechi ziare din lume, apărând fără întrerupere de mai bine de două secole, sunt cu toatele în Marea Britanie: scoțianul The Herald, în Glasgow (din 1783), sau The Observer, săptămânalul duminical (din 1791), care a fuzionat mai recent cu The Guardian (tinerel fiind acesta: 1821). Embed Răspândește A patra putere: Poate oare presa fi cu adevărat independentă? Embed Răspândește Presa și finanțarea ei De la început, însă, s-a pus întrebarea: în ce măsură presa poate fi cu adevărat independ...