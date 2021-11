Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor în ianuarie-septembrie 2021

13:00

În acest an veți deveni milionar. Întâmplător sau nu, anume această predicție a citit-o Ludmila Pînzari în horoscop. Iar ceea ce părea imposibil, a devenit realitate! Locuitoarea satului Dărcăuți, Soroca, a devenit câștigătoarea premiului de TOP al biletului ”Mașină la alegere” – un automobil de lux sau suma hipnotizantă de 1 000 000 de lei.Ludmila are doi copii, un nepot și lucrează în do