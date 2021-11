Președintele PMP apreciază că energia va fi o problemă strategică: Șantajul promovat de Rusia aduce în atenția noastră o situație nouă din punct de vedere geopolitic

10:00

Primul an de mandat al președintei Maia Sandu este analizat în aceste zile de către jurnaliști. Pe scurt, portalul informațional g4media.ro, face bilanțul primului an de mandat prezidențial. Potrivit autorului analizei, bilanțul primul an de mandat din cei patru arată că Maia Sandu și-a îndeplinit în parte promisiunile făcute cetățenilor în campanie și a influențat, chiar dacă nu intra în prerogativele președintelui, și o serie de alte măsuri din zona social-economică ce se aflau mai degrabă în curtea Guvernului. Există și restanțe care i se pot imputa, precum ar fi un nou contract dezavantajos cu Gazprom. Potrivit analizei jurnalistice, rating-ul politic al președintei Maia Sandu rămâne foarte ridicat, datorită prestației sale și faptului că a reușit să coalizeze în jurul său și puterea executivă și cea legislativă. „Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când puterea este în proporție atât de mare – Președinție, Guvern și majoritate parlamentară absolută – în mâinile forțelor pro-europene”, mai punctează autorul.