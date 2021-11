Consilierul prezidențial Veaceslav Negruța propus de APP în Consiliul de administrație al Moldovagaz

13:20

Solskjaer, OUT de la United: "Decizia e luată". Înlocuitorul a acceptat oferta Ole Gunanr Solskjaer are zilele numărate la Manchester United. Presa din Anglia a anunţat, joi, că şefii lui Manchester United au luat decizia să-l dea afară pe Solskjaer, care e OUT de la echipă, dar anunţul va fi făcut după ce va fi găsit un înlocuitor pentru tehnicianul norvegian. În ciuda transferurilor tari făcute în vară, Manchester United e departe de primul loc în Premier League, astfel că soarta lui Ole Gunna...