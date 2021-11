METEO Soarele va fi darnic cu noi și în acest weekend. Vezi ce vreme ne așteaptă

11:00

Fostul președinte al țării, Igor Dodon, susține că „regretele nu pot lipsi din viața unui demnitar” și „e periculos politicianul care nu regretă nimic și nu recunoaște nicio greșeală”. Un asemenea răspuns a fost oferit de ex-șeful statului în cadrul unui interviu pentru oficial.md, fiind întrebat dacă are unele regrete la un an de la […] Articolul Dodon și regretele sale, la un an de la înfrângerea suferită în fața Maiei Sandu: Nu pot lipsi din viața unui demnitar apare prima dată în Realitatea.md.