20:50

Un presupus complot al agențiilor de informații ucrainene de a captura aproape peste 30 de de mercenari ruși a fost abandonat după ce biroul președintelui ucrainian Volodymyr Zelenski a cerut o amânare, se arată într-o investigație a grupului open-source Bellingcat din Marea Britanie și a publicației The Insider. Într-o investigatie publicată miercuri, după o cercetare de un an, Bellingcat și The Insider, au declarat că au descoperit că serviciul militar de informații al Ucrainei a plănuit să fo...