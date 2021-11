Serviciul Fiscal de Stat verifica modul de formare a prețurilor la produsele social-importante în unitățile de comerț cu amănuntul

09:50

Președinta Maia Sandu afirmă că la un an de la câștigarea alegerilor prezidențiale a reușit să alunge de la putere politicienii corupți și să aducă la guvernare oameni cinstiți. Declarațiile au fost făcute la Jurnal TV, citate de jurnal.md. „Eu am creat condiții, iar cetățenii au reușit să alunge din clasa politică, de la putere tare mulți politicieni corupți. Aceasta cred că este o realizare importantă a noastră, nu zic că a mea. Cetățenii au reușit să schimbe fața clasei politice. Astăzi, după tare multă vreme, avem la conducerea țării oameni care sunt cinstiți, care nu fură. Asta nu înseamnă că nu mai avem corupție, dar înseamnă că această corupție nu mai este tolerată, programată, protejată de conducerea țării, așa cum s-a întâmplat, din păcate, foarte mulți ani”, a declarat Maia Sandu. Totodată, ea a vorbit și despre nereușitele de până acum. „Mi-am dorit să avansăm mai repede pe reforma justiției. Speram ca până la sfârșitul acestui an să avem în aplicarea Legea cu privire la evaluarea externă extraordinară a judecătorilor și procurorilor. Acum este clar că această lege va fi aprobată în următoarele două, trei luni. Se discută în continuare cu Comisia de la Veneția și Consiliul Europei, nu ne putem mișca chiar așa de repede. Pe lupta împotriva corupției mi-aș fi dorit să ne mișcăm mai repede, dar în același timp ca să nu discredităm aceste procese trebuie să respectăm legea, procedurile, să fim foarte riguroși”, a conchis președinta.