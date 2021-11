Mîini dibace! Siguranța este pe primul loc

05:00

Catina este una dintre cele mai bune surse naturale de polivitamine. Fructele, frunzele, coaja si semintele de catina sînt utilizate la scara larga in scopuri terapeutice, fiind bogate in vitamine (A, E, C, B1, B2, K, P), carotenoizi, flavonoizi, microelemente (fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier).Despre catina se spune ca este leacul minune in 100 de maladii.Uz externCapaci