Ambasadorii UE au lansat un mesaj în care îndeamnă moldovenii să se vaccineze

Cel mai mic nou născut prematur din 2021 a fost adus pe lume la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, având o greutate de 800 de grame, după cum a precizat reprezentanţii unităţii spitaliceşti, miercuri, de Ziua Mondială a Prematurităţii. Unde s-a născut cel mai mic bebeluș din acest an An de an, pe 17 noiembrie, […]