Serghei Lavrov, săgeți în direcția Înaltului reprezentant al UE pe subiectul Republica Moldova

23:40

Principala îndeletnicire a companiei Gazprom în Republica Moldova este să finanțeze regiunea separatistă. De această părere este Victor Parlicov, fost președinte al Agenției Națională de Reglementare în Energetică din Republica Moldova. Astfel, potrivit expertului în probleme energetice, concernul rus nu se ocupă doar de business în Republica Moldova. „Ați văzut și acum, a fost ridicată problema datoriilor malului drept, haideți cumva să rezolvăm acum, urgent, iar problema datoriilor malului stâng a rămas în afara discuțiilor, într-un fel. Adică, Gazprom nu-și propune și nu are ca prioritate să rezolve problema datoriilor malului stâng care-s de 10 ori mai mari decât datoriile malului drept. Și asta denotă că, așa cum am vorbit și anterior că Gazprom în Republica Moldova nu se ocupă pur de business. Chiar și comportamentul Gazprom-ului în perioada aceasta, declanșarea crizei și ceea ce s-a făcut denotă că este o componentă politică pronunțată în ceea ce face Gazprom-ul în Republica Moldova și, dacă sincer, eu nu cred că asta este pe placul celor de la Gazprom. Eu nu cred că cei de la Gazprom sunt foarte fericiți, să trebuiască să le explice inclusiv acționarilor, care, mă rog, e o companie până la urmă listată la bursele internaționale, de ce cu fiecare an tot crește și crește o datorie”, a menționat fostul președinte al ANRE. Totodată, Victor Parlicov a mai spus că Republica Moldova nu are datorii față de Gazprom, iar dacă Guvernul de la Chișinău va accepta pretinsa datorie de 709 milioane de dolari a malului drept, aceasta le va deschide calea rușilor să ceară și datoria de aproape 8 miliarde de dolari acumulată de regiunea transnistreană. „Eu cred că vor exista tentative și încercări, inclusiv forțarea notei pe datoria malului drept este o încercare de a pilota o soluție în care sub o formă sau alta această datorie să fie trecută din zona de datorie privată a entității Moldovagaz față de Gazprom într-o zonă mai publică, într-o zonă undeva unde își asumă niște responsabilități și guvernul, inclusiv într-o zonă mai politică. Deci, dacă vom accepta o formulă de rezolvare a acestor datorii în care guvernul sau bugetul, Doamne ferește, Republicii Moldova să participe, eu cred că asta ar putea fi utilizat drept precedent de către Gazprom pentru a aborda și problema datoriilor malului stâng. Pot să spună că dacă am găsit soluția asta frumoasă în care bugetul Republicii Moldova contribuie sub o anumită formă pentru a compensa datoriile Moldovagaz pentru consumatorii de pe malul drept, de ce n-ar face-o și pentru malul stâng, dacă vreți să fiți o țară, nu? N-are Republica Moldova datorii, are datorii Moldovagaz față de Gazprom. Punct”, a declarat expertul pentru Europa Liberă. Amintim că, în urma mai multor negocieri, Republica Moldova a reușit la sfârșitul lunii octombrie semnarea unui nou contract cu Gazprom pentru o perioadă de 5 ani. Potrivit contractului, prețul de achiziție a gazului va fi calculat în baza formulei utilizate în contractul anterior, iar autoritățile de la Chișinău s-au angajat să-și achite datoriile istorice față de Gazprom, fiind vorba doar despre datoriile malului drept al Nistrului, după realizarea unui audit independent. Articolul Expert: Guvernul de la Chișinău nu trebuie să accepte restanțele de 709 milioane de dolari pe care le-ar avea „Moldovagaz” față de „Gazprom” apare prima dată în InfoPrut.