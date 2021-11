Suedia va introduce pentru prima dată un certificat de vaccinare

20:40

Maia Sandu, la un an de la victoria alegerilor prezidențiale: „Suntem încă la început de cale pentru a construi” Președintele Republicii Moldova Maia Sandu, invitată în această seară la Jurnal TV, afirmă că la un an de la câștigarea alegerilor prezidențiale a reușit să alunge de la putere politicienii corupți și să aducă la guvernare oameni cinstiți. Sandu a vorbit și despre neureușitele sale de până acum. „Eu am creat condiții, iar cetățenii au reușit să alunge din clasa politică, de la putere...