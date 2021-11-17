ECHIPA MAIB A SĂDIT O PĂDURE DE CIRCA 2 HECTARE ÎN FORMA LOGOULUI BĂNCII
Infotag, 17 noiembrie 2021 14:00
ECHIPA MAIB A SĂDIT O PĂDURE DE CIRCA 2 HECTARE ÎN FORMA LOGOULUI BĂNCII
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BURSA DE VALORI DIN LONDRA PREZINTĂ INVESTITORILOR MOLDOVA ȘI COMPANIILE SALE DE TOP – MAIB, ENDAVA ȘI PURCARI WINERIES GROUP # Infotag
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PLĂȚILE ÎN LEI, POSIBILE ÎN VB24 PRIN SAPI DIN 1 DECEMBRIE. NOUA OPȚIUNE ARE MAI MULTE AVANTAJE # Infotag
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12 noiembrie 2021
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PIAȚA ILEGALĂ A TUTUNULUI A ATINS 18% ÎN UCRAINA, DIN CAUZA CREȘTERII ACCIZELOR. CARE ESTE SITUAȚIA ÎN MOLDOVA? # Infotag
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IFC VA SUSȚINE FINCOMBANK ÎN VEDEREA ATRAGERII INVESTIȚIILOR ÎN MOLDOVA PENTRU DEZVOLTAREA ACESTEIA ÎN URMA COVID-19 # Infotag
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ÎN CADRUL EUBAM S-A DISCUTAT DESPRE LUPTA ÎMPOTRIVA PRODUCȚIEI ILEGALE ȘI A CONTRABANDEI CU ȚIGĂRI ÎN MOLDOVA ȘI UCRAINA # Infotag
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PREMIERUL NU SE AȘTEAPTĂ LA O CREȘTERE A PREȚURILOR LA ENERGIE ELECTRICĂ PÂNĂ ÎN PRIMĂVARA ANULUI 2022 # Infotag
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AUTORITĂȚILE VOR ALOCA CIRCA 1,6 MLRD. LEI PENTRU A COMPENSA TARIFELE LA GAZE ȘI ÎNCĂLZIRE ÎN PERIOADA RECE A ANULUI # Infotag
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PREȘEDINTELE MAIA SANDU VA PARTICIPA LA FORUMUL PĂCII DE LA PARIS
10 noiembrie 2021
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MOLDOVAGAZ VA FI REORGANIZATĂ – 12 ÎNTREPRINDERI DE DISTRIBUȚIE VOR FI COMASATE ÎNTR-O SINGURĂ COMPANIE # Infotag
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INFLAȚIA ÎN OCTOMBRIE A FOST DE 2,12%
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PAS A ÎNREGISTRAT PROIECTUL DE LEGE PENTRU MODIFICAREA LEGII PROCURATURII
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O MAJORARE A TARIFELOR LA GAZE VA PROVOCA O CREȘTERE A TARIFELOR LA ALTE SERVICII – DIRECTORUL ANRE # Infotag
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MAI NOU! CUMPĂRĂ VALUTĂ LA BANCOMATELE MAIB
9 noiembrie 2021
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MOLDOVA POATE DEVENI O ȚARĂ BENEFICIARĂ A FORMATULUI DE COOPERARE CHINA ȘI ȚĂRILE CENTRAL ȘI EST EUROPENE „17+1” # Infotag
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LUC DEVIGNE: DOSARUL FRAUDEI BANCARE VA DEVENI UN EXAMEN PENTRU SISTEMUL JUDICIAR DIN MOLDOVA # Infotag
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MINISTERUL MEDIULUI LANSEAZĂ CAMPANIA ANUALĂ NAȚIONALĂ DE ÎNVERZIRE A PLAIULUI „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL” # Infotag
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU: MOLDOVA VA URMA MODELUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE
8 noiembrie 2021
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ÎN MOLDOVA A FOST PROPUSĂ O CREȘTERE NEPROGRAMATĂ A ACCIZELOR LA PRODUSELE DIN TUTUN
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MOLDOVAGAZ CERE MAJORAREA TARIFULUI LA GAZE PENTRU CONSUMATORII CASNICI PÂNĂ LA 10260 LEI PENTRU O MIE DE METRI CUBI # Infotag
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5 noiembrie 2021
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POLIȚIA A REȚINUT PATRU PERSOANE SUSPECTE DE DUBLĂ CRIMĂ
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4 noiembrie 2021
16:00
DELEGAȚIA DUMEI DE STAT A PROMIS TRANSNISTRENILOR ÎN VIITORUL APROPIAT ÎNCĂ 100 DE MII DE DOZE DE VACCIN SPUTNIK V # Infotag
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NATO ARE NEVOIE DE O MOLDOVĂ STABILĂ ȘI SIGURĂ
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3 noiembrie 2021
16:30
SECRETARUL DE STAT AL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII NU EXCLUDE ÎNĂSPRIREA CERINȚELOR PENTRU STIMULAREA VACCINĂRII ÎMPOTRIVA COVID-19 # Infotag
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MINISTERUL FINANȚELOR A PLASAT VMS ÎN VALOARE DE 1,42 MLRD. LEI, PROPUNȚNDU-LE PENTRU 2,6 MLRD. LEI # Infotag
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MOLDOVA URMEAZĂ SĂ SEMNEZE CU IFC UN ACORD ÎN VALOARE DE $3,8 MIL. PENTRU PROMOVAREA EXPORTURILOR ÎN UE # Infotag
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MOLDOVA POATE APLICA EXPERIENȚA ȚĂRILOR EUROPENE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE INTRODUCEREA UNUI CERTIFICAT DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 # Infotag
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ANDREI SPÎNU: DATORIA MOLDOVAGAZ CĂTRE GAZPROM VA FI RAMBURSATĂ SAU RESTRUCTURATĂ DUPĂ AUDIT # Infotag
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ÎNCĂ ȘASE REȚINUȚI ÎN DOSARUL CONTRABANDEI CU 179 DE CUTII CU ȚIGĂRI „ASHIMA”, LA CAHUL, CU IMPLICAREA ANGAJAȚILOR POLIȚIEI DE FRONTIERĂ # Infotag
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