VIDEO | Dublul omor de la Hiliuți. Plasarea unui bănuit în arest la domiciliu a stârnit un val de proteste

Candidații la fotoliul de primar de Bălți au scăldat viitorul urbei în epitete stufoase: „Noua capitală”(A. Nesterovski), „Oraș de vis” (M. Tauber) „Oraș înfloritor”(N. Grigorișin) etc. Dă Doamne, dar nu cred, or, locuiesc în acest oraș din 1980 și am văzut multe/mulți și mărunte/mărunți. Mi-a venit în cutia poștală și o gazetuță electorală a lui […]