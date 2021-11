Un sorocean riscă 10 ani de închisoare pentru sustragerea pe ascuns a mijloacelor bănești de pe carduri bancare

17:10

Familia Mârza, originară din satul Cosăuți, raionul Soroca, are parte de o tragedie care pune în pericol viața fiului Constantin. Unul dintre copiii lor, este diagnosticat cu o formă gravă de cancer osos. Pentru a salva viața băiatului său, familia are nevoie de o sumă enormă de bani, peste 200 000 euro. Cam atât este […] Post-ul Costel are nevoie de ajutorul nostru! apare prima dată în Observatorul de Nord.