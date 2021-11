Podcastul Transplant cu Paula Erizanu: despre școală și revoluție

17:10

Pe 21 noiembrie, în mun. Bălți, dar și în alte 14 localități au loc alegeri noi pentru funcția de primar. Cel mai important din ele este desigur mun. Bălți, care a rămas fără primar după ce Renato Usatîi nu a putut intra în Parlament cu partidul său politic, declarând ieșirea sa din politică și din […]