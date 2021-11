România: încă înainte de a forma noul guvern, liberalii și social democrații și-au împărțit televiziunea și radioul

11:40

La Brașov sunt marcați astăzi 34 de ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor de la întreprinderea de autocamioane "Steagul Roșu", considerată prima manifestație de amploare împotriva regimului condus de Nicolae Ceaușescu. Ascultați emisiunea „Actualitatea românească” din arhiva istorică a radio Europa Liberă, marcând în 1988, un an de la revolta de la Brașov: Embed Răspândește Un an de la revolta dela Brașov din 1987 (I) Embed Răspândește Embed Răspândește Arhiva Europei Libere: un an de l...