Reacția lui Spînu la solicitările transportatorilor de a majora prețul călătoriilor

Șșșș...vorbim în șoaptă. Ai ajuns în culisele AGORA, aici unde, la o pauză de cafea, îți povestim despre ce se mai întâmplă la noi prin redacție și, mai ales, cine sunt oamenii care îți aduc știrile, în fiecare zi. Omul despre care vă povestim astăzi e o adevărată enciclopedie! Cristian Bolotnicov e jurnalistul AGORA de la care am aflat cum au reușit moldovenii să oprească tancurile sovietice în 1989, cum regele Mihai a scurtat durata celui de-al doilea război mondial sau în ce mod a apărut limba „moldovenească”. Cristian este istoric cu acte în regulă, iar pe deasupra mai are și talentul de a povesti lucruri complicate într-o manieră care să-l facă pe cititor să savureze cu mult interes PORȚIA de Istorie. Aflăm de la el ce crede despre munca de reporter și faimosul „nu comentez” sau „nu am timp”, despre politicienii vechi și noi, dar și despre unde suntem astăzi pe axa cronologică a maturității politice.