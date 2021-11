(video) Întâi lăsa un bileţel pe parbriz, apoi scotea plăcuţele. Schema folosită de un tânăr din raionul Hînceşti până în acest weekend

11:00

Noul Aston Martin DBX începe să fie diversificat sub forma unei familii de modele! Se întâmplă într-un moment important pentru compania britanică, unul de succes în privinţa vânzărilor: din 4.250 de maşini vândute în primele nouă luni ale anului curent, 2.186 sunt SUV-uri DBX! Noua versiune DBX Straight Six a fost prezentată deocamdată pentru piaţa