Primăria Chișinău promite o bandă dedicată pentru transportul public de pe strada Alba Iulia până pe bulevardul Dacia

Acest articol nu este comercial. „Bună ziua!" În ultimele zile, în așa mod a devenit popular pe social media să ne salutăm. În acest articol, un fel de editorial, vreau să vă povestesc de ce am decis să-mi fac transplant de cristalin la ochi, cât m-a costat, cum a decurs reabilitarea postoperatorie și ce rezultate am obținut. Această intervenție chirurgicală am făcut-o la noi în Moldova, la Chișinău și cazul meu a fost puțin mai complicat, dar medicii au reușit să-mi ofere o acuitate vizuală mai bună decât o aveam.