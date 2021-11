Doi cetățeni străini, documentați pentru fals în actele de călătorie; Unul dintre ei, reținut pe Aeroportul din Chișinău

12:50

Britney Spears a fost eliberată de sub tutelă sub care se afla de 13 ani Cântăreaţa americană Britney Spears a fost eliberată de sub tutelă sub care se afla de 13 ani. Judecătoarea Brenda Penny din Los Angeles a pus capăt tutelei care a controlat mai multe aspecte ale vieţii ei, iar hotărârea are efect imediat. Niciuna dintre părţile implicate în proces nu s-a opus, potrivit BBC. Fanii s-au adunat în faţa curţii de justiţie din Los Angeles pentru a o susţine pe Spears, care a demarat procesul în...