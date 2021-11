Lăcusta călătoare, autorizată ca aliment nou. Va putea fi găsită ca ingredient alimentar într-o serie de produse alimentare

18:20

Combinatul de panificație „Franzeluța" are un nou director general interimar. Este vorba despre Victor Matcov, care are 15 ani de experiență în industria alimentară. Anterior, acesta a deținut funcția de director de Fabrică, director al Departamentului de achiziție și șef al Departamentului de vânzări în cadrul aceleiași întreprinderi. Noul director interimar a fost prezentat colectivului […]