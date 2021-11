Regina Elisabeta nu a fost prezentă la ceremonia de comemorare de la Cenotaf. Cum se simte suverana (Video)

13:40

În curând va fi „sărbătoare" și pe strada fanilor filmului de ficțiune „Harry Potter", nu doar pentru iubitorii serialului „Sex and the City". Cel puțin așa afirmă publicația britanică The Sun, spunând că „micul vrăjitor" urmează să se reunească cu „prietenii lui" pe platoul de filmare. Se zvonește că Daniel Radcliffe, Ruper Grint și Emma