Britney Spears a fost eliberată definitiv de sub tutela sub care s-a aflat de la 13 ani

Cântăreaţa americană Britney Spears a fost eliberată de sub tutelă sub care se afla de 13 ani. Judecătoarea Brenda Penny din Los Angeles a pus capăt tutelei care a controlat ... Post-ul Britney Spears a fost eliberată definitiv de sub tutela sub care s-a aflat de la 13 ani apare prima dată în Unica.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Unica.md