Criza migranților: O companie siriană anunță că oprește zborurile către Minsk

10:00

Glen de Vries, pilotul care a zburat în spațiu, alături de actorul William Shatner din „Star Trek”, la bordul capsulei New Shepard a companiei Blue Origin, a murit joi după-amiază într-un accident de avion, în New Jersey. Glen de Vries avea 49 de ani, scrie ABC News. Potrivit sursei citate: poliția din New Jersey a fost anunțată joi după-amiază că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o zonă împădurită, la aproximativ 60 de kilometri de New York. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că există două victime. Una dintre ele era Glen de Vries.