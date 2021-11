Republica Moldova a recepționat un alt lot de 24.570 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech. Dozele urmează a fi distribuite în punctele de vaccinare

08:20

Din cele peste 750 de accidente rutiere care au avut loc în acest an, o treime a fost cu implicarea pietonilor, dintre care 30 de oameni au murit. Este tabloul sumbru la care asistăm, practic, an de an. Cele mai multe accidente se produc noaptea, spune poliția, când trecerile de pietoni, devin adevărate capcane pentru […]