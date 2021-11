Lista celor mai bune trasee de hiking din Orhei, propuse de către iubitorii de drumeții

13:00

Industria desenelor animate se dezvoltă pe an ce trece, prin urmare, în ultima perioadă avem o gamă variată de filme pe care să le vedem. The Mitchell's Vs the Machines este un film de animație american lansat în 2020, regizat de Michael Rianda, Jeff Rowe, care pe lângă faptul că te ține cu o istorie captivantă și plină de aventuri a unei familii certărețe împotriva roboților, te mai și face să dansezi și să cânți pe motivele Maya hiii, Maya hoo, Maya haaah, Maya haaah haah. Articolul The Mitchell’s Vs the Machines – desenul animat în care vei auzi și vei fredona îndrăgitul Maya hiii, Maya hoo, Maya haaah apare prima dată în #diez.